У Грузії розглянуть законопроєкт про іноземних агентів

У Грузії проурядова парламентська група «Сила народу» зареєструвала в парламенті законопроєкт «Про прозорість фінансування зовнішнього впливу».

Згідно з документом, всі неурядові організації та засоби інформації, які фінансуються з-за кордону, зобовʼязані зареєструватися в Службі державного реєстру країни як іноземні агенти.

За словами одного з авторів законопроєкту, депутата Гурама Мачарашвілі, такий захід необхідний, оскільки деякі організації та засоби інформації активно втручаються в політику та законотворчий процес. «Громадськість має право знати, звідки вони фінансуються», – вважає депутат.

При цьому Мачарашвілі стверджував, що при розробці законопроєкту автори «врахували найкращий американський досвід», а не російський.

Лідери владної партії «Грузинська мрія» підтримали ухвалення такого закону. Документ буде внесений для розгляду на пленарному засіданні в першому читанні вже найближчим часом.

Некомерційні організації та кілька незалежних засобів інформації виступають проти схвалення документа. Критики вважають, що влада Грузії переймає російський досвід боротьби з інакодумством.