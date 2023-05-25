«Проєкт»: у Нідерландах арештували ділянку експартнера дочки Путіна

Прокуратура Нідерландів у селі поруч із Амстердамом заарештувала ділянку, яка належить ймовірному колишньому партнеру дочки президента Росії Катерини Воронцової. Про це йдеться у спільному розслідуванні російського видання «Проект», нідерландського Follow the Money і британської газети The Guardian.

За даними розслідувачів, арешт на землю Йорріта Фаассена наклали ще 12 травня. Це може свідчити про те, що стосовно бізнесмена порушили кримінальну справу. При цьому юристи, опитані журналістами, зазначають, що за доступними документами суть ймовірних претензій зрозуміти поки що не можна.

Знайомий Фаассена розповів журналістам, що експартнер Воронцової нещодавно прилетів до Нідерландів, але незабаром відлетів до Росії – нібито через інтерес до нього з боку правоохоронних органів. Співрозмовник видань у спецслужбах Нідерландів повідомив, що бізнесмена нещодавно допитували в аеропорту Амстердама щодо можливого ухилення від санкцій, але точного підтвердження цієї інформації немає.

Follow the Мoney звертає увагу на те, що заарештована земельна ділянка перебувала у володінні структур братів Бориса й Аркадія Ротенбергів, наближених до Путіна бізнесменів.

Розслідувачі зазначають, що Фаассен купив ділянку 2019 року за 450 тисяч євро і планував звести житловий будинок і шість невеликих офісних будівель. У 2021 році він подав заявку на будівництво, але в березні 2022 року муніципальна влада зупинила процес реєстрації дозволу на забудову через ймовірні зв’язки Фаассена з Путіним.

Торік у березні на ділянці Фаассена встановили український прапор і повісили звернення до Воронцової, щоб та вмовила батька припинити війну.

Дочки Путіна Марія Тихонова і Катерина Воронцова з квітня минулого року перебувають під санкціями Євросоюзу та США через війну Росії проти України. Представник російського президента Дмитро Пєсков заявив тоді, що Кремль обов’язково відповість на санкції проти дочок Путіна і «зробить це так, як вважатиме за необхідне».

Таким чином, Москва вперше офіційно визнала родинні зв’язки Тихонової і Воронцової з Путіним. Раніше журналісти називали їх ймовірними дочками російського президента.

Російське видання «Медуза» і телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки») у квітні минулого року писали, що Йорріт Фаассен уникнув обмежень, оскільки його шлюб з Катериною Воронцовою не був зареєстрований офіційно. Відомо, що пара перебувала у стосунках щонайменше вісім років: від 2008 по 2016 роки. Фаассен і Воронцова мають спільного сина Романа.

Рік тому Фаассен розповідав Follow the Money, що вже 16 років живе у Москві. За даними джерел «Медузи» і телеканалу «Настоящее время», до 2014 року бізнесмен і Воронцова кілька місяців на рік жили в Нідерландах, але після збиття малайзійського «Боїнга» над Донбасом Путін нібито наполіг, щоб дочка й онук жили в Росії. Свій зв’язок із Путіним у розмові з пресою Фаассен відкинув.