Березовець і Яковина оголошені в Росії «іноагентами»

Міністерство юстиції Росії 28 жовтня поповнило реєстр так званих іноземних агентів. У списку, який складається переважно з росіян, є і двоє публічних осіб, відомих в Україні.

Москва вирішила вважати «іноагентом» Тараса Березовця – українського політолога, який народився в Криму. Нині Березовець перебуває в лавах Збройних сил України.

Також серед «іноагентів» опинився Іван Яковина – журналіст і відеоблогер російського походження, який з 2010 року з нетривалими перервами працює в Україні і став популярним як оглядач міжнародних подій.

«Компанія невідомих мені людей, окрім Яковини. Уточнення: я зараз не політолог, а офіцер ЗСУ. Тож розбиратися ми з Міністерством юстиції РФ, як і всіма каральними органами недокраїни, будемо по-іншому. По цеглинці, до фундаменту», – так відреагував на повідомлення Березовець.

У російському реєстрі ЗМІ-«іноагентів», куди можуть вносити і фізичних осіб, ще на початку вересн було понад 150 осіб та організацій, зараз їх значно більше. Визнання так званим іноземним агентом накладає на організації та людей низку обмежень та вимог, за невиконання яких може загрожувати переслідування, зокрема кримінальне.