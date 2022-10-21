Мін’юст РФ визнав «іноагентом» продюсера Олександра Роднянського

Міністерство юстиції РФ включило до реєстру фізичних осіб – «іноземних агентів» кінопродюсера Олександра Роднянського, засновника телеканалу «1+1».

Кріс того, до списку потрапили журналісти Олександр Плющев і Тетяна Фельгенгауер (Шадріна), гендиректор «Трансперенсі Інтернешнл – Росія» Ілля Шуманов, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, ексглава штабу Навального з Чебоксар Семен Кочкін, Катерина Босова (вдова мільярдера Дмитра Босова) та журналіст Руслан Габбасов, який співпрацює з проєктом Радіо Свобода Idel.Реалии. До реєстру ЗМІ – «іноземних агентів» внесли також письменника Михайла Зигара.

Після початку широкомасштабного вторгнення Олександр Роднянський, який активно працював на російському кіноринку, заявив, що зупинив свою діяльність на території РФ. Його син Олександр є радником в ОПУ.