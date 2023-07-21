У Росії назвали нових іноагентів. У списку – журналіст Михайло Козирєв і політик Костянтин Боровой

Міністерство юстиції РФ 21 липня оновило реєстр «іноземних агентів». До нього, зокрема, включили журналіста Михайла Козирєва, політика Костянтина Борового та видання «7×7».

Відомство обґрунтувало своє рішення тим, що Козирєв створював матеріали для «іноагентів», виступав проти російського вторгнення в Україну та проти закону про заборону «гей-пропаганди» серед неповнолітніх, а також «здійснював діяльність із пропаганди ЛГБТ-відносин».

Видання «7×7 — Горизонтальна Росія», за даними міністерства, створювало та поширювало матеріали «іноземних агентів», а також недостовірну інформацію про діяльність влади та армії РФ.

«Іноагентами» оголошені колишній депутат Держдуми та бізнесмен Костянтин Боровой, а також засновник медіаспільноти «Планерка» Олександр Литвинов, правозахисник і колишній член Громадської палати Павло Суляндзіга, «Омське громадянське обʼєднання», «Центр Т» (допомагає трансгендерним і небінарним людям).