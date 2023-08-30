Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Літня жінка загинула через російський артобстріл на Сумщині – прокуратура

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (фото ілюстративне)

На Сумщині внаслідок артобстрілу військ РФ у власному будинку загинула літня жінка, повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

«30 серпня близько 1:00 ночі окупанти з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл Шалигінської громади Шосткинського району. Один із снарядів поцілив у приватний будинок у с. Сваркове. Його 82-річна мешканка загинула», – повідомили у прокуратурі.

За даними відомства, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG