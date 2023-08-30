На Донеччині за добу через обстріли військ РФ є жертви та поранені – влада

Донецька ОВА і Офіс генпрокурора повідомили, що через російські обстріли на Донбасі є жертви та поранені.

Згідно з повідомленням ОВА, жертва обстрілів – з Багатиря Великоновосілківської громади, а найбільше поранених у Кураховому – семеро (п’ятеро жінок віком від 28 до 80 років та двоє чоловіків 25 та 32 років).

Армія РФ, ймовірно, з комплексів С-300, обстріляла с. Богатир Волноваського району. В епіцентрі вибухів опинилась територія фермерського господарства, де загинули двоє сторожів 44 та 59 років – один з чоловіків під час обстрілу знаходився у приміщенні, а інший – на вулиці», – повідомляє ОГП з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними голови ОВА Павла Кириленка, у низці громад пошкоджено будинки, ангар, офісне приміщення тощо.

Також постраждала велика рогата худоба, кажуть прокурори.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.