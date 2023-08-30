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Залужний: усі запущені Росією по Україні 28 крилатих ракет, а також 15 із 16-ти БПЛА – знищено

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував захисникам неба за бойову роботу

Цієї ночі під час атаки військами РФ території України було зафіксовано 44 повітряні цілі, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса. 16 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Дякую захисникам неба за бойову роботу», – написав Залужний у фейсбуці.

У ніч на 30 серпня в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. Станом на зараз відомо, що у Києві двоє людей загинули і троє постраждали, є руйнування у двох районах міста. За попередніми даними КМВА, сили ППО знищили понад 20 ворожих цілей в районі Києва. На Київщині обійшлося без жертв, постраждали приватні будинки і кладовище. На Житомирщині пошкоджено об’єкт інфраструктури та залізничне полотно. Деталі по регіонах опрацьовуються.

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