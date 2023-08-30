Залужний: усі запущені Росією по Україні 28 крилатих ракет, а також 15 із 16-ти БПЛА – знищено

Цієї ночі під час атаки військами РФ території України було зафіксовано 44 повітряні цілі, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса. 16 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Дякую захисникам неба за бойову роботу», – написав Залужний у фейсбуці.

У ніч на 30 серпня в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. Станом на зараз відомо, що у Києві двоє людей загинули і троє постраждали, є руйнування у двох районах міста. За попередніми даними КМВА, сили ППО знищили понад 20 ворожих цілей в районі Києва. На Київщині обійшлося без жертв, постраждали приватні будинки і кладовище. На Житомирщині пошкоджено об’єкт інфраструктури та залізничне полотно. Деталі по регіонах опрацьовуються.