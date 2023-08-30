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На Житомирщині через російський удар пошкоджено один із об’єктів інфраструктури – ОВА

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко каже, що жертв та постраждалих немає

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що в області в результаті російської атаки дронами-камікадзе пошкоджено один з об’єктів інфраструктури.

«Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об’єкт інфраструктури та залізничне полотно. Осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів», – повідомив Бунечко у Telegram.

За його словами, жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

У ніч на 30 серпня в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. Станом на зараз відомо, що у Києві двоє людей загинули і троє постраждали, є руйнування у двох районах міста. На Київщині обійшлося без жертв, постраждали приватні будинки і кладовище.

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