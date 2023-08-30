КМВА: постраждалих через нічну атаку по Києву – троє, двоє загиблих були охоронцями підприємства

Унаслідок падіння уламків в різних районах Києва поранень зазнали троє людей, а не двоє, як повідомлялося раніше, уточнила вранці Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Повідомляється, що двом пораненим знадобилася госпіталізація.

За уточненими даними КМВА щодо загиблих – це два охоронці підприємства 26 та 36 років.

Удосвіта 30 серпня в Києві було чутно звуки вибухів як на лівому, так і на правому берегах міста. Як повідомив столичний міський голова Віталій Кличко, зафіксовано падіння уламків у двох районах столиці – Дарницькому (на дах торгового приміщення) та Шевченківському (загорання в адмінбудівлі). Згодом Кличко зазначив, що також виявлено ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі – там загоряння на відкритій місцевості.

За даними КМВА, армія РФ здійснила масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Загалом українські сили ППО знищили понад 20 ворожих цілей в районі Києва (це попередні дані КМВА).