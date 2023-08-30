Нічна масштабна тривога: у Києві уламки впали у двох районах – 2 людини загинули і дві – поранені

У ніч на 30 серпня в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. Повідомлялось про ракетну небезпеку і загрозу застосування ударних безпілотників.

Удосвіта в Києві було чутно звуки вибухів, як на лівому, так і на правому берегах міста.

Як повідомив столичний міський голова Віталій Кличко, зафіксовано падіння уламків у двох районах столиці – Дарницькому (на дах торгового приміщення) та Шевченківському (загорання в адмінбудівлі).

Згодом Кличко зазначив, що також виявлено ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі – там є загоряння на відкритій місцевості.

«За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла. За однією з адрес у Шевченківському районі, в нежитловій забудові, виявили двох загиблих чоловіків», – повідомив мер Києва.

ДОПОВНЕНО Згодом Кличко заявив, що поранених – двоє, вони госпіталізовані.

Голова КМВА Сергій Попко також прокоментував ситуацію в Києві.

«Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси «Shahed»). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні сили)», – зазначив Попко.

Інформація по регіонах України уточнюються.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів.