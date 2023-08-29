Україною шириться повітряна тривога через атаку дронів

У кількох областях України оголошена повітряна тривога через небезпеку атаки російських безпілотників, повідомляють Повітряні сили України після півночі 30 серпня.

«Перша група ворожих ударних БпЛА знаходиться в районі меж Сумської та Чернігівської областей, рухається у напрямку Києва. Друга група знаходиться в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей, рухається у напрямку Кропивницького», – вказано в повідомленні, оприлюдненому о 0:40.

Станом на 0:50 повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях.

Влада рекомендує жителям цих регіонів прослідувати в укриття.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.