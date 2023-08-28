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В Україні через можливий запуск «Калібрів» оголошувалась повітряна тривога

Повітряні сили попереджали про активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку (фото ілюстративне)

Цієї ночі в Україні через можливий запуск Росією «Калібрів» оголошувалась повітряна тривога.

Повітряні сили попереджали про загрозу запуску ракет із Чорного моря і вказували на активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Повідомлялось про роботу ППО в Дніпропетровській області.

Станом на 6:20 ранку 28 серпня зведена інформація щодо ситуації по регіонах відсутня, подекуди режим повітряної тривоги зберігається.

У ніч на неділю російська армія випустила по Україні чотири крилаті ракети, всі вони, за даними Повітряних сил, були збиті. На Київщині через падіння уламків дві людини постраждали, пошкоджено кілька будинків. Міноборони РФ заявило, що метою удару був аеродром у Київській області.

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