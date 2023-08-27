Через ракетну атаку військ РФ є двоє постраждалих на Київщині – ОГП

Офіс генпрокурора повідомив, що є травмовані цивільні, а також пошкоджено будинки внаслідок ракетної атаки військ РФ на Київщину.

«Вранці 27 серпня збройні сили РФ здійснили ракетну атаку на Київщину. За попередніми даними, травмовано двоє цивільних мешканців. Під прицілом армії країни-агресора опинилися приватні житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

В ОГП кажуть, що прокурори розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Раніше голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що усі запущені цієї ночі в напрямку Києва російські ракети були знищені. За його словами, у Києві без жертв та руйнувань.

Вночі 27 серпня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Командування Повітряних сил Збройних сил повідомило, що минулої ночі українські військові знищили чотири запущені армією РФ крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555.