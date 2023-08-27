Усі запущені Росією в напрямку Києва ракети знищено – КМВА

Усі запущені цієї ночі в напрямку Києва російські ракети знищені, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Чергова ракетна атака ворога. Попередньо, сьогодні вночі, з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань», – написав Попко у Telegram.

Вночі 27 серпня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Дані по регіонах уточнюються. Звіту Повітяних сил наразі немає.