Вночі ЗСУ знищили 4 російські крилаті ракети в небі України – Повітряні сили

Командування Повітряних сил Збройних сил повідомило, що минулої ночі українські військові знищили чотири запущені армією РФ по Україні крилаті ракети.

«Уночі 27 серпня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555. Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса. Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей. Силами та засобами Повітряних сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило», – йдеться в повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Вночі 27 серпня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко раніше повідомив, що усі запущені цієї ночі в напрямку Києва російські ракети були знищені. За його словами, у Києві без жертв та руйнувань.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів.