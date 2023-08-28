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Уночі було збито 4 російські ракети – Повітряні сили ЗСУ

Йдеться про збиття двох «Калібрів» і двох керованих авіаракет Х-59

Командування Повітряних сил Збройних сил повідомило, що минулої ночі українські військові знищили чотири запущені армією РФ по Україні ракети.

«Уночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. Чотири крилаті ракети «Калібр» були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини. В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети «Калібр»; дві керовані авіаційні ракети Х-59», – розповіли у Повітряних силах.

По всій країні вночі оголошувалась повітряна тривога. На Полтавщині є влучання в промисловий обʼєкт. Двоє людей загинули, двоє поранені і ще двох людей шукають, повідомила влада. Також Російські війська вранці 28 серпня з допомогою тактичної авіації атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. За даними ОВА, жертв немає.

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