З тактичної авіації армія РФ вдарила по Кривому Рогу, жертв немає – ОВА

Російські війська вранці 28 серпня з допомогою тактичної авіації атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині, повідомив голова тамтешньої ОВА Сергій Лисак.

«Вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу. Зруйновані два дачні будинки. Ще 5 – понівечені. Зайнялася господарська споруда. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються», – повідомив Лисак у Telegram.

Уночі були повідомлення про роботу ППО в Дніпропетровській області. По всій країні оголошувалась повітряна тривога.

Тим часом на Полтавщині є влучання в промисловий обʼєкт. Двоє людей загинули, двоє поранені і ще двох людей шукають, повідомила влада.