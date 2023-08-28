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Атака військ РФ по Полтавщині: двоє загиблих і двоє поранених, є влучання в промисловий об’єкт

Тривають пошукові роботи та розбір завалів (фото ілюстративне)

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про жертви і руйнування через атаку військ РФ по регіону.

«Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий обʼєкт… Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех», – повідомив Лунін.

Цієї ночі в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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