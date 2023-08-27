Сили РФ двічі вдарили по громаді на Дніпропетровщині – влада

Російська армія випустила пів десятка снарядів по Мирівській громаді у Нікопольському районі, розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що пошкоджено приватний будинок. Обійшлось без загиблих та постраждалих, кажуть в ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.