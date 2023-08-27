«Противник пробує контратакувати»: військовий про ситуацію в Бахмуті та на флангах

У Бахмуті зараз перебувають підрозділи російської армії, вони ведуть оборону та намагаються нарощувати її активність, розповів командир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса в коментарі проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

За його словами наразі «вся увага прикута до фалангів Бахмута».

«Щоденно противник пробує контратакувати. В любому випадку противника не можна недооцінювати. Які б у них там резерви не були. Сама ресурсна база у противника надзвичайно потужна. Тому нам треба готуватись до протистояння і далі», – розповів військовий.

Раніше Міноборони України повідомило про успіх українських військових південно-східніше від Роботиного і південніше від Малої Токмачки Запорізької області. Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, у Роботиному зараз «триває планова бойова робота».

Крім того, Маляр повідомила, що українські війська за минулий тиждень звільнили три квадратні кілометри території біля Бахмута на Донеччині, а загалом довкола міста звільнені 43 кв. км.