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У Міноборони повідомили про успіх ЗСУ у Запорізькій області

Український військовий 53-ї бригади веде вогонь на передовій поблизу Донецька, 19 серпня 2023 року

У Міноборони України повідомили про успіх українських військових у Запорізькій області – біля Роботиного і Малої Токмачки.

«Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно. В Роботиному зараз триває планова бойова робота», – написала у телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні, але на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському продовжує спроби наступати.

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У ранковому зведенні 21 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, серед іншого, про безуспішні наступальні дії противника в районі Курдюмівки, а також стримування наступу російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

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