Маляр: українські військові звільнили вже 43 кв. км довкола Бахмута

Українські війська за минулий тиждень звільнили три квадратні кілометри території біля Бахмута на Донеччині, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут.

«І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута», – цитує Ганну Маляр Military Media Center.

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. У Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні 21 серпня повідомили, що минулої доби на Бахмутському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області.