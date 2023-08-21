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Маляр: українські військові звільнили вже 43 кв. км довкола Бахмута

Українські військові ведуть вогонь по позиціях російських сил біля Бахмута, липень 2023 року

Українські війська за минулий тиждень звільнили три квадратні кілометри території біля Бахмута на Донеччині, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут.

«І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута», – цитує Ганну Маляр Military Media Center.

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. У Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні 21 серпня повідомили, що минулої доби на Бахмутському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області.

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