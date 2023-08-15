Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Війна

ЗСУ просуваються під Бахмутом: як це б'є по моральному духу російської армії і міняє ситуацію на фронті

ЗСУ наступають на південь від Бахмута
  • По всій Україні: Росія змінює тактику ракетних обстрілів?

Російські війська обстріляли кілька українських міст: руйнування у Львові, загиблі у Луцьку. Під ракетну атаку Росії також знову потрапили Запоріжжя, Дніпро та інші міста.

  • Бахмут: лінії оборони армії РФ прорвуть?

Армія РФ хоче оточити Авдіївку, але тим часом ЗСУ просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Зокрема ЗСУ наступають на Південь від Бахмута, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Подробиці про ситуацію від бійців (3-тя окрема штурмова бригада).

Про це і не тільки у програмі Свобода Live:

  • Що сказав Шойгу про так звану «СВО» і чому?

Тим часом у Росії проходить виставка озброєння «Армия-2023». На неї приїхали представники лише 6 країн. Міністр оборони Росії Шойгу заявив на цій виставці, що «СВО» стала «справжнім випробуванням» для армії РФ.

  • Чи можуть звільнити міністра оборони?

В Україні знову обговорюють заміну міністра оборони. Чому? Хто може замінити Резнікова? Докладніше у Свобода Live

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG