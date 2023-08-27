Росія поновила чергування ракетоносіїв у Чорному морі – Сили оборони півдня

Армія РФ поновила чергування ракетоносіїв у Чорному морі, йдеться в повідомленні Сил оборони півдня України в неділю, 27 серпня.

За даними українських військових, із Новоросійська вийшов фрегат «Адмірал Ессен», його спорядження – вісім «Калібрів».

«Рівень ракетної загрози залишається високим. Дослухайтесь до сигналів повітряних тривог. Дійте оперативно і зібрано», – закликали в Силах оборони півдня.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів.