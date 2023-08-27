Армія РФ атакувала Херсонщину керованими авіабомбами, дані щодо постраждалих уточнюються – ОВА

Армія РФ скинула керовані авіабомби в низці районів Херсонщини, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється, повідомила в неділю Херсонська ОВА.

«Російська армія атакувала Херсонщину авіацією. Ворог скинув керовані авіабомби в районі Херсона, Дар’ївки, Козацького та Одрадокам’янки. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється», – повідомила ОВА в телеграм-каналі.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.