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Сили РФ вдарили по центру Херсона, загинула жінка – ОВА

Наслідки обстрілу Херсону в липні 2023 року

Російські військові атакували центральну частину Херсону, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Місцева влада каже, що внаслідок обстрілу загинула жінка. Окрім того, поранення отримав 51-річний чоловік. Його у тяжкому стані госпіталізували. Наразі лікарі борються за його життя.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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