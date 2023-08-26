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Армія РФ атакувала підприємство в Херсоні, постраждав чоловік – ОВА

Херсон, обстріл силами РФ зупинки громадського транспорту та житлових будинків 21 лютого 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові вдруге за день, 26 серпня, здійснили удар по Херсону, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік. Армія РФ завдала удару по Херсону. Поцілили по одному з підприємств», – розповіли в ОВА.

В адміністрації кажуть, що травми отримав 34-річний чоловік, якого наразі доставлено до лікарні в стані середньої важкості.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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