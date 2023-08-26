Армія РФ атакувала підприємство в Херсоні, постраждав чоловік – ОВА

Російські військові вдруге за день, 26 серпня, здійснили удар по Херсону, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік. Армія РФ завдала удару по Херсону. Поцілили по одному з підприємств», – розповіли в ОВА.

В адміністрації кажуть, що травми отримав 34-річний чоловік, якого наразі доставлено до лікарні в стані середньої важкості.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.