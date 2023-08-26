Сили РФ гатили по середмістю Херсона, двоє жінок отримали поранення – влада

У суботу, 26 серпня, армія РФ вкотре атакувала Херсон, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Упродовж дня армія РФ гатила по середмістю Херсона», – пишуть в ОВА.

За даними місцевої влади, в результаті обстрілів дві місцеві жительки отримали поранення:

Травмована 41-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні з контузією й пораненнями ноги.

Ще одна постраждала – 70-річна жінка, у неї незначні ушкодження. Медики на місці надили їй необхідну допомогу.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.