Синєгубов: двоє людей загинули через удар Росії по Куп’янському районі

Російські війська завдали удару по селу Подоли в Куп’янському районі, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 – поранений. Дані встановлюються», – заявив він.

За його словами, російський удар поцілив у кафе, де перебували місцеві жителі. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

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Голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив Радіо Свобода 18 серпня, що у всіх громадах Куп’янського району розробили маршрути на випадок необхідності евакуації людей в разі загрози окупації Куп’янська.

Обов’язкову евакуацію у Куп’янському районі оголосили 10 серпня. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонують виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.