Нічна атака на Харківщину: над областю знищили два дрони Shahed – Повітряні сили

Російські війська атакували Харківську область увечері 26 серпня, повідомляють Повітряні сили вранці в суботу.

«Увечері 25 серпня 2023 року, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку», – йдеться в зведенні.

Військові зафіксували пуски двох ударних безпілотників, обидва були знищені силами повітряного командування «Схід» в межах Харківської області.

Протягом попередньої доби та на початку поточної в Україні сім разів оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К, які є потенційними носіями балістичних ракет «Кинджал».