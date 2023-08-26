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Нічна атака на Харківщину: над областю знищили два дрони Shahed – Повітряні сили

Ілюстраційне фото. Український поліцейський оглядає уламки російського дрона в Харкові, жовтень 2022 року

Російські війська атакували Харківську область увечері 26 серпня, повідомляють Повітряні сили вранці в суботу.

«Увечері 25 серпня 2023 року, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку», – йдеться в зведенні.

Військові зафіксували пуски двох ударних безпілотників, обидва були знищені силами повітряного командування «Схід» в межах Харківської області.

Протягом попередньої доби та на початку поточної в Україні сім разів оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К, які є потенційними носіями балістичних ракет «Кинджал».

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