Російські ракети атакували Одесу з Азовського моря, щоб обійти українську ППО – Гуменюк

Нічна ракетна атака РФ з акваторії Азовського моря не є типовою для російських сил, вони намагалися обійти українську протиповітряну оборону, заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталії Гуменюк. Про це вона сказала в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок).



«Цього разу ворог атакував «Калібрами» з акваторії Азовського моря. Це не часто використаний ними вогневий рубіж. Лише два чи три рази за час повномасштабного вторгнення вони застосовували ракетоносії з цього напрямку. Це було виправдано тим, що вони намагалися обійти системи ППО. Тому що ракети були спрямовані через тимчасово окуповану територію Херсонщини з обходом з узбережжя, тобто з суходолу був захід на обласний центр Одещини. Але все ж таки над морем ракети були знищені», – заявила вона.

Російські сили вночі 25 серпня двічі атакували Одещину. У ході першої атаки війська РФ запустили дві ракети типу Х-59 з акваторії Чорного моря в напрямку одного з портів.



На уточнююче запитання, чи портова інфраструктура є пріоритетною для російських сил, Наталія Гуменюк зазначила, що Росія і далі «буде продовжувати цей терор», бо не отримали результатів, яких бажали у зерновій угоді.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 25 серпня противник завдав удару ракетами повітряного і морського базування з акваторій Чорного й Азовського морів. У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря і дві крилаті ракети «Калібр» з Азовського моря. Всі ці ракети українські військові збили.

20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.