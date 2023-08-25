Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну вночі

Українські військові в ніч на 25 серпня збили всі чотири ракети і один безпілотник, запущені Росією, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Уночі 25 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами повітряного і морського базування з акваторій Чорного й Азовського морів. У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря і дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу «Шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, ракети збили в межах Одеської області, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.

Тим часом, Сили оборони півдня повідомили, що Одещину російські війська вночі атакували двічі.

«Майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем випустили дві ракети, імовірно Х-35/Х-59 в напрямку одного з портів. Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем. За кілька годин відбулася друга атака. Цього разу з акваторії Азовського моря ворог спрямував дві ракети типу «Калібр» в бік обласного центру. І тут сили протиповітряної оборони впорались відмінно: обидві ракети знищено», – йдеться в повідомленні.

Про наслідки від падіння уламків наразі не повідомляли.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ без подробиць повідомив про черговий удар Росії по Україні.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.