«Війна прийде у саму Росію»: Данілов розповів про події у Криму і відповів на закиди про «повільність» наступу ЗСУ

Яка мета спецоперації, яку проводить ГУР в окупованому Росією Криму? Чого ще очікувати? Про що може свідчити ймовірна загибель очільника групи «Вагнер» Євгенеа Пригожина і ватажка «вагнерівців» Уткіна? Коли небо України почнуть прикривати F-16? І чому закиди про «повільність» наступу ЗСУ необґрунтовані?

Про це у програмі Свобода Live (проєкт Радіо Свобода) говорили із секретарем Рада національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим.

– Пане Данілов, давайте почнемо з подій в Криму. Там, за повідомленням ГУР, ймовірно, продовжується спецоперація. Принаймні, не було повідомлення про те, що вона завершилася. Це, я так розумію, є першою наземною спецоперацією України на території Криму з висадкою особового складу. Про що це може свідчити?

– Це перша операція, яка стала публічною. До цього наші ЗСУ, наші сили безпеки займалися іншими операціями. Не про всі операції ми можемо доповідати нашому суспільству. Єдине, що можу сказати, що вони не будуть закінчуватися до того часу, поки вся територія нашої країни, включно з АРК, не буде звільнена від терористів.

В який спосіб це буде відбуватися?

За потреби це буде відбуватися військовим шляхом, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися з нашої території якомога швидше.

– А чи означає це, що військове звільнення Криму вже почалося?

– Коли почнеться військове звільнення Криму, ми всі побачимо. Це буде більш потужна операція, ніж зараз відбувається.

У них немає засобів, щоб заважати нам виконувати завдання

Я можу сказати, що вчора була дуже потужна операція саме на території Криму з застосуванням нашого найсучаснішого озброєння проти Російської Федерації.

І в них немає засобів для того, щоб вони заважали нам виконувати завдання, яке ставить президент нашої країни по звільненню нашої країни.

– Давайте також згадаємо і про атаки безпілотниками по Москві. Останнім часом їх відбувалося чимало. І вони відбувалися доволі регулярно саме останнім часом. На вашу думку, на вашу оцінку, який це має вплив на війну, ось ці атаки?

– Скажіть, будь ласка, якщо наші діти, наші жінки, літні люди мають перебувати в укриттях, то чому росіяни мають себе спокійно почувати у своїй домівках, у своїх квартирах у місті Москва, звідки ухвалюються всі ці рішення, звідки ці божевільні ухвалили рішення напасти на нашу країну?

Це ж про справедливість, до речі. Війна – це завжди про справедливість. І Господь все розставить на свої місця.

І не тільки наші діти мають страждати, наші люди мають страждати. Хай вони постраждають так само, побачать, що таке війна.

Їм здається, що війна ніколи не прийде в їх домівки. Вона прийшла 24 лютого, коли їх божевільний фюрер вирішив максимально активно напасти на нашу країну.

– А ви очікуєте, що, принаймні, такі регулярні обстріли і те, що, зокрема, зупиняють свою роботу аеропорти, ось такі дії, що вони якось змусять звичайних росіян, звичайних мешканців, жителів Москви якось закликати керівництво країни припиняти війну?

– Ми дуже хотіли б, щоб так сталося. Але маю сказати, що має бути більш потужний тиск на росіян для того, щоб вони розуміли, що вони несуть спільну відповідальність за всі ті дії, які на сьогодні відбуваються на території нашої України.

Війна прийде на Росію. І цю війну вони самі туди покликали.

– Президент Зеленський заявив, що Україна не причетна до катастрофи літака, в якій, ймовірно, загинув голова угрупування «Вагнер» Євгеній Пригожин. Пане Данілов, а ви вірите в те, що Євгеній Пригожин загинув?

– Давайте дочекаємося. Не треба чіпати, коли щось таке спекотне. А треба дочекатися, коли воно трошечки захолоне. І будемо розуміти всі події, які відбувалися.

У Росії, скоріш за все, розпочався транзит влади

Я можу сказати, що і той марш, який відбувався, не міг відбуватися без підтримки силових структур Російської Федерації (заколот Пригожина).

Пригожин не був божевільною людиною, щоб він сам вирішив влаштувати той марш. Ті люди, які давали йому вказівки рухатися на Москву, вони і його зупинили. Більше того, все те, що відбувається, буде ще мати наслідки. Це не закінчення всіх цих речей, які будуть відбуватися на Росії.

– Пане Данілов, на вашу думку, хто може стояти за цим інцидентом? Які є сценарії, які ви розглядаєте, які є ймовірними?

– У Росії, скоріш за все, розпочався транзит влади. Ми бачимо, що Путін втрачає сьогодні вже керованість своєї країни. І там найближчим часом буде відбуватися дуже багато цікавих подій.

Фрагментація Росії розпочалася і вона вже йде

І я ще раз можу наголосити на тому, що фрагментація Росії розпочалася і вона вже йде.

І коли Захід не хоче на це звертати увагу, не хоче до цього готуватися, то це велика помилка Заходу. І і їм треба зрозуміти, що це відбудеться незалежно від їх бажання чи небажання. Росія буде фрагментована.

– Деякі аналітики, коментуючи цю катастрофу літака, кажуть, що, навпаки, через ймовірну загибель Пригожина це може надіслати такий сигнал іншим, хто міг спробувати якось поставити під сумнів владу Володимира Путіна. Як ви гадаєте?

– Це зовсім не відповідає дійсності. Нічого тут такого немає. Більше того, це удар по самому Путіну.

Ще раз наголошую, давайте дочекаємося, як все це буде відбуватися. Якщо на території Росії з цивільних аеродромів вилітають літаки, з якими щось відбувається у повітрі, майте на увазі, що в цій країні щось відбувається не так.

– Давайте поговоримо про контрнаступ ЗСУ, який розпочався у червні. Які висновки про нього можна зробити зараз?

– Контрнаступ відбувається за тим планом, який був затверджений.

Просування відбувається у той спосіб, в який можливо

Це дуже складна операція. Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою – звільнення всі наші території, то майте на увазі, що ворог потужний, ворог має певну систему оборонних, захисних споруд, які він там зміг побудувати.

І тому наше просування відбувається у той спосіб, в який можливо відбуватися для того, щоб зберігати максимальну кількість наших військових живими і неушкодженими. Тому йде важко, але з кожним днем ми крокуємо вперед до звільнення всіх наших територій.

– Пане Данілов, зокрема The Economist писала про те з посиланням на свої джерела, що українська влада до останнього хотіла відтягнути початок контрнаступу через те, що не мала перевагу чи, принаймні, паритету в повітрі, займалася адвокацією надання Україні літаків F-16. І сьогодні стало відомо, що вже три країни офіційно погодилися надати ці літаки. Як вони зможуть змінити хід бойових дій? І коли вони зможуть бути застосовані?

– Як тільки пілоти пройдуть відповідну сертифікацію, вони будуть в нашому небі. F-16 – це буде найближчим часом. Я не можу вам сказати дату, що це буде завтра, післязавтра. Відбуваються процедури відповідного навчання, опанування нашими асами цієї сучасної техніки. Вона обов’язково будуть небі. І тоді вже буде певний паритет.

F-16 – це буде найближчим часом.

Тому що на сьогодні дійсно, маєте рацію, що немає паритету в повітрі. А це ускладнює багато питань, які є на сьогодні на фронті.

Як тільки F-16 з’являться і будуть максимально використовуватися нашими ЗСУ, повірите, ситуація буде радикально мінятися у нас з вами на очах.

– Також я процитую ще одне західне видання. The Wall Street Journal пише про те, що на Заході вже можуть починати готуватися до нового наступу ЗСУ, який, ймовірно, буде навесні. Чи можете це якось прокоментувати? І що потрібно Україні для цього контрнаступу, зокрема зі зброї?

– Коли мова йде про західну пресу, коли вони починають розповідати, що тут буде відбуватися під час наступу...

У нас йде війна. Війна кожен день приносить свої ті чи інші корективи в події, які відбуваються на фронті. Я більш ніж впевнений, що до того часу, поки ми не звільнимо всю нашу територію, ми зупинятися не будемо.

Поки ми не звільнимо всю нашу територію, ми зупинятися не будемо

Більше того, я хочу нагадати, що представники усіх без виключення країн в межах членів НАТО робили заяву про те, що вони будуть нам допомагати і будуть з нами до того моменту, поки ми не отримаємо безпосередньо ту перемогу, яку ми, українці, будемо вважати справедливою. За що їм щира подяка!

І ми сьогодні чітко можемо сказати, що і США, і Велика Британія, і Німеччина, Франція, інші країни максимально зараз долучаються до допомоги для того, щоб це сталося якомога скоріше.

– Я перепрошую за, можливо, дещо провокаційне запитання. А ви вірите в те, що Захід дотримається ось цієї обіцянки, зокрема зважаючи на те, що все частіше читаємо дійсно в медіа, що дехто може бути не те, що розчарованим, але очікували іншого темпу наступу. Ви бачите ризик, що західна підтримка може через це уповільнитися?

– Я не знаю, хто і що очікував.

Я чітко розумію і свідомий того, що війна – це дуже і дуже складна річ. І якщо хтось вважає, що ви можете спрогнозувати усі події, які відбуваються на фронті, і заздалегідь визначити всі точки, які є складними, які є легкими, то це на війні не працює. Від слова «зовсім».

Я хочу нагадати, що всі аналітики без винятку, і лиш одиниці в тих чи інших країнах казали про те, що 24 лютого настане кінець нашої країни.

За короткий проміжок часу – за тиждень, півтора, два – вони виконають всі завдання. І Росія вважалася на той час непереможною.

А ми на сьогодні вже 1,5 роки доводимо те, що це абсолютно не так. Ми зламали абсолютно всі стереотипи, які існували на Заході, у тому числі по відношенню до російської армії.

Інформація, яка вкидається для тих чи інших речей для того, щоб побачити реакцію сторін

На що точно не сподівалися росіяни. Вони думали, що вони дуже легко нас захоплять. Як це у них відбувалося на інших операціях. Вони ж не перший раз виходять на таку ситуацію. Але вони перший раз зіштовхнулися з силою, яка їм дає відповідну відсіч.

І я ще раз наголошую, що я більш ніж впевнений, що ось ці тези, які зараз лунають в тих чи в інших ЗМІ, то це суто інформація, яка вкидається для тих чи інших речей для того, щоб побачити реакцію сторін.

Ми будемо боротися за нашу Україну до повної нашої перемоги. У нас немає іншого шляху. Ми не можемо цю війну перекладати на плечі наших онуків, наших дітей. Ми маємо поставити крапку у цій війні.

Тим паче, що наші діти вже беруть участь в цій війні.

Ті хлопці і дівчата, які вже народилися за часів незалежності, народилися після серпня 1991 року, сьогодні вже в руках тримають зброю, вони вже сьогодні мають звання, вони сьогодні вже мають державні нагороди.

Це діти, які вже захищають рідну країну, які ніколи не перебували в СРСР і не мають бажання знати, що це була за інституція, яку мріє відбудувати ось цей сучасний Гітлер.

– Пане Данілов, а яким ви бачите майбутнє війни? Я хочу запитати про ймовірні сценарії. Чи вірите ви в те, що вона може зберігати той рівень інтенсивності і надалі, можливо, і в наступному році? Чи можливий сценарій, що інтенсивність боїв спаде? Ви передбачаєте такі сценарії?

– Це залежить від багатьох факторів. На сьогодні я не думаю, що у світі є людина, яка може вам дати ці прогнози. Ще раз наголошую, прогнози на війні – це не зовсім коректна річ. Це залежить від багатьох обставин, це залежить від багатьох речей, які будуть відбуватися у тому числі не тільки на Росії, а й в інших країнах світу. Тому що весь світ пов'язаний поміж собою. Це, я можу сказати, єдина система координат.

Будемо розуміти, чи буде продовжувати країна, яка на сьогодні – Іран – підтримує Російську Федерацію, чи буде вона продовжувати таку підтримку, чи будуть підтримувати інші країни Російську Федерацію.

Тому що якби вони були самотужки, вони точно вже видихнулися б і не було у них спроможностей проводити такі бойові дії, як вони проводять зараз.

Тому зараз можу ще раз сказати, що прогнозувати – це невдячна річ. Ми робимо своє. Нам своє робити.

РФ перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В: внутрішня дестабілізація

Єдине, хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну.

Але ми тут будемо пильними і не допустимо до подій, на які розраховує Російська Федерація за рахунок тих медіа-колаборантів, яких ми останнім часом фіксуємо все більше і більше, які приїхали з Луганська свого часу, там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять в ютубах.

На жаль, не на території нашої країни. Але тим не менше видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують.

– Делегація американських сенаторів вчора була у Києві. І республіканець Ліндсі Грем сказав, що Україні варто провести вибори наступного року. Чи це можливо?

– Це можливо, коли закінчаться воєнні дії. Тому що під час війни проводити вибори – це доволі складна річ. Тому що ще раз наголошую, що це про справедливість.

Ми будемо діяти за законом нашої країни, за нашою Конституцією

Держава має забезпечити голосування усіх без винятку громадян, які мають на це право. А під час війни це зробити вкрай-вкрай важко.

Тому ми будемо діяти за законом нашої країни, за нашою Конституцією і будемо визначати, коли нам проводити вибори, згідно нашого законодавства, а не згідно бажання тих чи інших поважних наших партнерів, які вважають, що ми можемо порушувати наші закони. Ні, ми порушувати закони не можемо.