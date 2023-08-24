Українські пілоти розпочнуть тренуватися на F-16 у жовтні на базі ВПС США

Українські пілоти і технічний персонал розпочнуть підготовку до експлуатації американських винищувачів F-16, відповідно до планів, – у жовтні на авіабазі в американському штаті Арізона, повідомив речник бригадного генерала Пентагону Пет Райдер на брифінгу у четвер.

Навчання українських військовослужбовців англійської мови розпочнеться у вересні.

Президент Володимир Зеленський раніше сьогодні заявив, що Португалія стане 13-ю країною – учасницею міжнародної коаліції з підготовки українських пілотів на F-16.

Про передачу своїх винищувачів F-16 Україні заявила і Норвегія. Про кількість і терміни поки не озвучено.

Цього тижня Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Українські пілоти тренуватимуться на данській авіабазі у Скрідструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, які пройдуть навчання з технічного обслуговування F-16.

Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні американські винищувачі F-16. Так, Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні 43 винищувачі F-16. Нідерланди, які мають 42 літаки F-16, ще не вирішили, скільки нададуть Україні.