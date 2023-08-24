Норвегія оголосила про надання Україні ракет IRIS-T. ЗМІ повідомляють, що Осло передасть Києву винищувачі F-16

Норвегія надасть Україні зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування, заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

«Україна зараз потребує термінової військової та матеріальної підтримки. Вони мають велику потребу в ракетах і боєприпасах для ППО. Тут Норвегія підтримує, чим може», – каже Йонас Гар Стере, якого цитує пресслужба норвезького уряду.



Також 24 серпня норвезька телекомпанія TV2 з посиланням на неназвані джерела повідомила, що Норвегія вирішила передати Україні бойові літаки F-16. Скільки літаків надасть Норвегія, не повідомляється. Офіційного підтвердження цих даних немає.



Крім того, Норвегія виділяє 1,5 мільярда норвезьких крон для забезпечення постачання газу та електроенергії в Україні. Ці кошти надходять через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і спрямовані на ремонт, а також технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури та аварійне електропостачання в районах, які постраждали від бойових дій, а також на закупівлю газу для аварійного зберігання.

Днями стало відомо, що Нідерланди та Данія нададуть Україні сучасні західні винищувачі F-16. За словами президента Володимира Зеленського, ці країни нададуть Україні щонайменше 60 винищувачів F-16: 42 – Нідерланди, 19 – Данія.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що перша група сучасних винищувачів F-16 з’явиться в Україні «ближче до Нового року».