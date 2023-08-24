Зеленський: Португалія долучиться до підготовки українських пілотів на F-16

Португалія підтвердила готовність долучитися до тренування українських пілотів та інженерів на літаках F-16, заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Португалії Марселу Ребелу де Созою, який перебуває з візитом у Києві.

Як повідомила пресслужба голови Української держави, це перший за 25 років візит президента Португалії до України.

«Португалія є учасницею наших танкової та авіаційної коаліцій. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16», – цитує Зеленського його пресслужба.

За повідомленням, на переговорах йшлося і про можливості для розширення оборонної співпраці, зокрема щодо постачання Україні броньованого медичного автотранспорту й обладнання для розмінування.

У серпні США надали дозвіл на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Провідну роль навчанні грають Данія та Нідерланди.

Раніше цього місяця після візитів у Нідерланди та Данію президент Володимир Зеленський заявив, що ці країни нададуть Україні щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16: 42 – Нідерланди, 19 – Данія.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що Нідерланди й Данія передадуть F-16 Києву, коли будуть виконані умови для поставки. Коли саме Україна отримає винищувачі та коли закінчиться навчання льотчиків, Рютте не уточнив.

Він також зазначив, що Нідерланди мають 42 винищувачі F-16, але поки що остаточно не вирішено, чи всі їх передадуть Україні.

Водночас прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що перша група сучасних винищувачів F-16 з’явиться в Україні «ближче до Нового року».