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Президент Португалії прибув в Україну

Перша леді України Олена Зеленська і президент Португалії Марселу Ребелу де Соза у палаці Белем, Лісабон, 3 листопада 2022 року

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза 23 серпня прибув в Україну з дводенним візитом, повідомили португальські ЗМІ.

За повідомленням, він вранці приїхав потягом до Києва.

За словами президента Португалії, метою його візиту є продовжити португальську присутність і висловити солідарність з Україною, а також взяти участь у святкуванні Дня Незалежності 24 серпня.

До приїзду де Сози Україну відвідували прем’єр-міністр Португалії, голова парламенту і міністр закордонних справ.

Раніше сьогодні стало відомо, що до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа.

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