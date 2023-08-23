День Незалежності для українців зараз є найбільш важливим із нерелігійних свят – опитування

День Незалежності зараз є одним із трьох найбільш популярних свят в Україні і поступається лише двом головним релігійним святам, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«Згідно з даними наших досліджень, у 2023 році більшість населення України святкує Великдень (Пасху) і Різдво Христове як найбільш популярні свята, з відсотком у 70% та 69% відповідно. А далі йде День Незалежності України – 63%. Для українців День Незалежності зараз – це найбільш важливе з нерелігійних свят. Наступним за популярністю є День захисників і захисниць України (54%)», – йдеться в повідомленні.

За даними дослідників, Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який всі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим і Пасхою, у 2023 є лише на п’ятому місці з відсотком у 52%.

День Конституції, Міжнародний жіночий день, Трійця, мають, відповідно, 29%, 25%, 22%.

Найменш популярні свята в цьому році – День Перемоги і День праці (1 травня) – лише 13% та 5% відсотків українців святкують ці дати як улюблені чи важливі, кажуть у КМІС.

«Ставлення до Дня Незалежності України радикально змінилося. У 2013 році це свято було найбільш важливим чи улюбленим для 12% українців, а у 2023 році – 63%. У 2013 це було одним з найменш популярних свят (менш популярним був лише День конституції), а зараз це одне з трьох найбільш популярних свят в Україні, поступається лише двом головним релігійним святам. Причому найбільш значні зміни відбулися після широкомасштабного вторгнення», – наголошують соціологи.

Крім того, вони зазначили, що абсолютна більшість українців (не менше ніж 89%) підтримують Незалежність України, і лише 1% вважають, що Україні слід об’єднатися з Росією. Абсолютна підтримка Незалежності була доконаним фактом і до 2014 року, проте зараз ця підтримка стала ще вищою, повідомили дослідники.

День Незалежності Україна відзначає 24 серпня, 23 серпня – День Державного прапора України.