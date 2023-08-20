У Києві на тиждень перекриють Хрещатик – буде виставка знищеної російської техніки

У Києві з 21 до 28 серпня рух на вулиці Хрещатик – на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького – перекриють, повідомляє у телеграмі Київська міська державна адміністрація.



Місцева влада зазначає, що масових заходів на День Незалежності у Києві не влаштовуватимуть, але на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку пошкодженої російської техніки, як це було минулого року.

У зв’язку з цим рух на центральній вулиці столиці України перекриють.



Водночас, як зазначають у КМДА, рух вулицею Богдана Хмельницького – від Хрещатика до вулиці Володимирської – відкриють пізно ввечері 20 серпня.

Минулого року до Дня Незалежності України в Києві також демонстрували знищену російську військову техніку.