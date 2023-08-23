«Відсвяткувати День Незалежності України» – президент Литви приїхав у Київ

Президент Литви Гітанас Науседа 23 серпня прибув до Києва. Про це він повідомив у твіттері.

«Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України – близько! Литва і далі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно», – написав Науседа.

День Незалежності Україна відзначає 24 серпня, 23 серпня – День Державного прапора України.

Сьогодні в Києві також пройде третій Міжнародний саміт «Кримської платформи». Він відбудеться в гібридному форматі: учасники будуть присутні як особисто, так і онлайн.