Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

На Закарпаття з робочим візитом прибула президентка Угорщини – ОВА

Каталіна Новак, серед іншого, зустрінеться з діячами угорської громади Закарпаття

На Закарпаття з робочим візитом прибула президентка Угорщини Каталіна Новак, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної військової адміністрації.

За повідомленням, вона зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району – обговорювали транскордонне співробітництво, зокрема, проєкти, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

У межах візиту Каталіна Новак також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей, а після цього вирушить до Києва, де 23 серпня візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.

Угорці є найбільшою серед усіх груп національних меншин на Закарпатті. Раніше, станом на 2001 рік, угорська громада налічувала близько 150 тисяч людей, зараз її чисельність менша.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG