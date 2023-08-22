На Закарпаття з робочим візитом прибула президентка Угорщини – ОВА

На Закарпаття з робочим візитом прибула президентка Угорщини Каталіна Новак, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної військової адміністрації.

За повідомленням, вона зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району – обговорювали транскордонне співробітництво, зокрема, проєкти, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

У межах візиту Каталіна Новак також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей, а після цього вирушить до Києва, де 23 серпня візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.

Угорці є найбільшою серед усіх груп національних меншин на Закарпатті. Раніше, станом на 2001 рік, угорська громада налічувала близько 150 тисяч людей, зараз її чисельність менша.