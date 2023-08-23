У Києві підняли особливий прапор України. Зеленський: наш прапор – це наша сила, джерело волі і пам’ять

У Києві пройшла церемонія підняття державного прапора України, в якій взяли участь президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, керівник ГУР Кирило Буданов, прем’єр -міністр Денис Шмигаль та інші.



Український державний прапор є нашою гордістю, впевненістю, силою та нашою пам’яттю, заявив Володимир Зеленський, виступаючи зі зверненням.

«Це наш символ, наш оберіг, наш синьо-жовтий стяг. Наш прапор – це наша гордість, яку ми відчуваємо, коли наш прапор здіймається вгору. коли відзначаємо свої свята, коли здобуваємо свої перемоги, коли повертаємо свої землі. Наш прапор – це наша впевненість. Впевненість у тому, що він обов’язково майорітиме всюди, де має бути по праву. Наш прапор – це наша сила, джерело волі, незламності духу для всіх, для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем йдуть у бій, борються за кожен метр нашої землі, йдуть вперед і дійдуть до нашої перемоги. Наш прапор – це наша пам’ять, наша шана до всіх наших героїв різних часів, які захищали нашу землю та віддали своє життя за Україну», – сказав він під час своєї промови.

Присутні вшанували пам’ять усіх загиблих воїнів хвилиною мовчання.



За словами Зеленського, у Києві сьогодні піднімають особливий прапор України.

«Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор», – наголосив він.

Після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе побачити цей прапор в Національному музеї війни за незалежність України.

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. Нині це свято Україна відзначає без масових заходів через загрозу російських ударів по українських містах.