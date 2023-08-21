Кличко видав «окреме доручення» щодо недопущення масових заходів 23-24 серпня

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про «окреме доручення» щодо недопущення масових заходів 23 і 24 серпня.



«Оскільки з міркувань безпеки місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня», – написав він у телеграмі.

Кличко також звернувся до керівників головних управлінь Нацполіції та ДСНС в Києві про додаткові заходи щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня прапора і Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні.



Мер закликав усіх киян та гостей столиці в ці дні бути «максимально уважними та обережними, не нехтувати сигналами повітряної тривоги».

Напередодні у КМДА повідомили, що масових заходів на День Незалежності у Києві не влаштовуватимуть, але на Хрещатику проведуть виставку пошкодженої російської техніки, як це було минулого року. Через з 21 до 28 серпня рух на вулиці Хрещатик перекриють.