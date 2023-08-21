Дівчина з монети: історія бердянки, яка закидала російський БТР «коктейлями Молотова»

Анастасія Попович – жителька Бердянська, яка закидала «коктейлями Молотова» російських окупантів на початку широкомасштабного вторгнення РФ. Відео про це миттєво поширилося мережею, а Національний банк України викарбував цей момент на пам’ятній монеті. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» поспілкувався із «дівчиною з монети» і дізнався про події у місті на початку повномасштабного вторгнення Росії. А також про те, що довелося пережити Анастасії та її родині.

«Люди кричали: «Геть!»

Анастасія розповіла, що коли почалася окупація міста, бердянці не боялися чинити спротив і виходили на мітинги, намагалися прогнати російських військових.

Зупиняли танки, просто стояли на дорозі та кричали: «Геть!»

– Росіяни почали роздавати гуманітарку, було зовсім небагато охочих її взяти. Люди кричали: «Геть! Забирайте свою гуманітарку». Зупиняли танки, просто стояли на дорозі та кричали: «Геть!». Коли почали захоплювати будівлю міськвиконкому був великий мітинг. Кричали: «Геть! Ніхто вас тут не чекав». А потім, коли почали стріляти в мирних людей, забирати, катувати, то звичайно менше почали ходити на мітинги. Ніхто не хоче вмирати.

Вона згадала як ще на початку повномасштабної війни люди проявляли патріотизм – чіпляли великий український прапор на автомобіль та їздили містом, щоб люди знали, що не всі поїхали, що залишилися люди, які проти окупації.

«Підпалили БТР і підстрелили окупантів»

Під час одного з таких імпровізованих автопробігів подружжя Попович зіткнулося з російським БТРом. Жінка згадала, що він був на дорозі один і за наявності «коктейлю Молотова» броньовик можна було спалити. Після цього випадку бердянці вирішили підготуватися до наступних зустрічей з окупаційною військовою технікою. Анастасія розповіла, що робили коктейлі просто на узбіччі разом з іншими містянами, яких бачили вперше в житті.

– Взяли бензин, олію, ганчірки якісь знайшли. Ми за 5 хвилин розлили у пляшки, що встигли та поїхали. Трактор тягнув БТР. Ми під’їхали, почали жбурляти «коктейлі»: один, другий, третій. На відео видно, що курточка в мене загорілася. Він (БТР) не згорів, але ми це зробили для того, щоб росіяни зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає.

Після першої спроби знищити російський БТР подружжя повернулося до броньовика разом з ще одним бердянцем.

Хлопця, який стріляв, сусіди здали, він потрапив у полон

– У мого чоловіка була зареєстрована зброя. Ми (подружжя та хлопець, який їхав з ними на задньому сидінні – ред.) підстрелили двох росіян, які тягнули цей БТР. А потім пушка розгортається до нашої машини і я кажу чоловіку: «Все, зараз нашої машини просто не буде». Хлопця, який стріляв, сусіди здали, він потрапив у полон до росіян, через 2-3 місяці його та ще декількох наших обміняли на багато військових (російських – ред.). Він зараз у лавах ЗСУ, воює на бердянському напрямку», – розповіла Попович.

«Сотні повідомлень з погрозами вбити»

Анастасії з чоловіком дивом вдалося втекти від переслідування, але окупанти почали справжнє полювання. За словами жінки, військові РФ стежили за їхнім будинком, поширили її особисті дані та її чоловіка в соціальних мережах і месенджерах. Подружжю довелося переховуватися, регулярно змінювати місце проживання та виходити на вулицю лише після заходу сонця.

Було дуже страшно, бо ти чекаєш кожну мить, коли за тобою прийдуть і не спиш вночі

– Ти не знаєш, хто за кого та, хто тебе не здасть завтра. Вони шукали білявку, я перефарбувалася. Тоді було дуже страшно, бо ти чекаєш кожну мить, коли за тобою прийдуть і не спиш вночі. Я перші дві доби взагалі не спала. Тоді показали це відео по всім російським каналам і написали, що я «терористка», воюю на Донбасі. Що я наче прив’язую людей, які говорять російською мовою, що грабую населення, вбиваю. Наші дані: адреси, телефони – все в мережі. Це дуже тяжкий час був насправді. Я просто дивом лишилась живою.

Жителька Бердянська стверджує, що їй надходило багато повідомлень з погрозами.

– Вмикаєш телефон – сотні повідомлень з погрозами, що мене вб’ють, закатують. Я думаю, що це росіяни. У мене до війни була сторінка «Вконтакті», але я просто видалила її, бо зайшла, а там дуже багато повідомлень що мене та мого чоловіка вб’ють.

«Сушили сухарі»

Бердянка розповіла про складні часи на початку окупації міста – навесні 2022 року.

Всі аптеки, магазини були зачинені, у батьків не було ліків, не було що їсти

– Інтернету не було, щоб почитати новини, ти прокидаєшся о 2-3 годині ночі, якось його ловиш, по квартирі ходиш. Вони (окупанти – ред.) так спочатку вільно себе почували, ходили по одному. Там можна було їх виловлювати у «Військовому містечку» (один з мікрорайонів Бердянська біля в’їзду в місто з боку Маріуполя – ред.), але було дуже багато людей, які перейшли на їхній бік, годували росіян. Коли влучили (ЗСУ – ред.) по кораблю в Бердянську, місто зачинили, нікого не випускали. Всі аптеки, магазини були зачинені, у батьків не було ліків, не було що їсти, ми сушили сухарі.

«Стріляли в тих, хто виходив з машини»

Дефіцит змусив Попович поїхати до Запоріжжя за продуктами та ліками для батьків. Вона взяла попутниць дівчат, адже за чутками жінок на блокпостах пропускали легше, ніж чоловіків.

Люди боялися спілкуватися українською

– Було близько 20 чи 30 блокпостів, біля кожного ти зупиняєшся, вони (військові РФ – ред.) перевіряють всю машину, дивляться на тебе, документи. Ми виїхали о 6 ранку та лише о 8 вечора були в Токмаку (відстань між Бердянськом та Токмаком 103 км – ред.). Комендантська година, ночували в дитячому садку. Я ту ніч ніколи не забуду, я не розуміла, чому знаходжуся в дитячому садочку, а не моя дитина ходить до дитячого садочка, як має бути. Люди боялися спілкуватися українською.

100 кілометрів від Токмаку до Запоріжжя бердянці долали майже весь день. Найбільші випробування чекали їх на пропускному пункті, який окупанти організували у Василівці.

– Нас не пропускали, почали оглядати. Якщо хтось виходив з машини, то вони просто стріляли в людей, в машини. Ти сидиш, не можеш ні в туалет сходити, нікуди, бо тебе вб’ють.

Додому жінка поверталася у складі автоколони волонтерів, які евакуювали людей з Маріуполя. Дорога з Запоріжжя до Бердянська зайняла близько 4 годин, але теж не була легкою, згадала Попович.

– Був проміжок дороги десь 10 км, коли міни протитанкові лежать і поруч підірвані машини. Ти розумієш, що треба дуже уважно дивитися, якщо ти наїдеш колесом (на міну – ред.), то все. Там такі росіяни (військові РФ – ред.) були, що з гір спустилися. Приставляє до мене автомат, а потім (каже – ред.) «ха-ха, я пожартував».

«Бізнес відібрали»

До повномасштабного вторгнення сім’я Попович мала кав’ярню та ресторан. Після окупації весь бізнес відібрали, каже співрозмовниця.

– У квітні до баристи нашого закладу прийшов чоловік, він був постійним клієнтом, сказав: «Ось вам папірець від Сауленка (призначений окупантами мер міста – ред.), тепер я тут господар». Ми нічого не можемо зробити. Був також ресторан на першому пляжі, його теж забрали. Була навіть сварка між окупантами, хто його забере. У моїх батьків була свердловина. Прийшли до робітника працівники міськводоканалу, зробили проби (води – ред.), сказали, що власники не захотіли оформлювати документи РФ, допомагають ЗСУ та ми забираємо цю свердловину.

Під час полювання на подружжя російські військові приходили й до батьків Анастасії.

– Моїх батьків здали сусіди. Батьки виїхали, слава Богу, але до них приходили. Мій батько служив у СБУ, але він уже понад 10 чи 15 років на пенсії. Я не знаю через що до нього приходили – через нас, його справи чи може хотіли відібрати цю свердловину, щоб він документи переробив. Всю квартиру винесли, там двері зламані зараз. Сусіди сказали, що заходили (окупанти з обшуком – ред.) не один раз.

«Дитина боїться військових»

Знайомі серед українських військових, з якими родина підтримувала зв’язок, порадили подружжю виїжджати, адже інформація про них вже є в окупантів на пропускному пункті у Василівці. Родина обрала маршрут до Запоріжжя через місто Пологи.

На останньому блокпосту в мене ледь не забрали чоловіка, сказали що він має відношення до ЗСУ

– Ми розуміли, що треба виїжджати, що рано чи пізно нас знайдуть і вб’ють. На останньому блокпосту в мене ледь не забрали чоловіка, сказали що він має відношення до ЗСУ. Я чітко розуміла, що, якщо вони почнуть пробивати (особисту інформацію по своїй базі даних – ред.), я вже не поїду нікуди.

Родині все ж вдалося виїхати з окупації. Деякий час вони жили в Запоріжжі, але Анастасії з дитиною довелося виїхати з країни. Вона розповіла, що у доньки був сильний стрес через обстріли міста російськими військами.

– Вона каже, що в нас немає дому, бо все забрали росіяни. Якось прокинулася від вибуху та дуже злякалася, почала погано спати, від мене не відходила нікуди. Коли бачила військових, дуже голосно, щоб всі чули, питала: «Мама, то наші?» Я кажу: «Так, Аня, наші, то українські військові, наші хлопці». І вона зараз дуже боїться сильних звуків, якщо бачить поліцію, у мене знов питає: «Це наші? Росіяни сюди не прийдуть? Вони нас не вб’ють?» Дитина в 4 роки не повинна питати такі речі. Це ж ненормально.

«Монета була несподіванкою»

Попович розповіла, що дізналася про монету зі своїм зображенням від знайомого. Жодних офіційних повідомлень від української влади з цього приводу жінка не отримувала.

– Це несподіванкою для мене було, я просто була в шоку, в мене мурахи були. Я коли дивилася звернення президента на Новий рік і там був момент як я кидаю «коктейль Молотова», я розревілася.

Жінка розповіла, що після деокупації та закінчення війни планує повернутися додому в рідний Бердянськ.



До Бердянська не пропускають українську гуманітарну допомогу, немає «зелених» коридорів для евакуації.

Місцеві жителі виходили на початку окупації на мітинги та демонстрували свою патріотичну позицію, поки окупанти не почали розганяти активістів.