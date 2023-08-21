Річниця окупації Чехословаччини: Петр Павел каже, що Росія відтоді не змінилася

У Чехії та Словаччині 21 серпня згадують про вторгнення військ п’яти країн Варшавського договору на чолі із Радянським Союзом у 1968 році. Керівництво СРСР вирішило окупувати Чехословаччину, що входила тоді до радянського блоку, щоб покласти край процесу реформ, який отримав популярність як Празька весна.



Мітинг на згадку про події 55-річної давнини пройшов біля будівлі Чеського радіо у Празі. 1968 року його обстрілювали з танків.



Президент Чехії Петр Павел у своєму виступі провів паралелі між подіями 1968 року та російським вторгненням в Україну.

«Росія відтоді ніяк не змінилася. Хоча зараз вона називається інакше, те, яку зовнішню політику вона проводить і яких цінностей дотримується, повністю відповідає тому, що було раніше», – сказав він.

Інші політики, які виступили на церемонії, також наголосили на важливості підтримки України у боротьбі з російською агресією.



Чехословацька армія 1968 року не чинила вторгненню опору. Жителі країни організовували ненасильницькі акції протесту, які припинилися лише після того, як керівництво Чехословаччини підкорилося диктату і погодилося на «тимчасове» перебування радянських військ у країні, що тривало до 1991 року.

У ніч із 20 на 21 серпня 1968 року війська п’яти країн – СРСР, Польщі, НДР, Угорщини і Болгарії перетнули державний кордон Чехословаччини і на 20 років окупували країну. Водночас, крім танків, на головні летовища Чехословаччини приземлялись літаки, таким чином протягом короткого часу країна була повністю окупована.