США готові приєднатися до навчання українських пілотів на F-16 – Пентагон

США готові приєднатися до підготовки українських пілотів для винищувачів F-16, якщо у Європі не встигатимуть з проведенням навчання.



«[Ми] відкриті до навчання пілотів, якщо можливості в Європі будуть вичерпані. Це умова. Отже, якщо Данія та Нідерланди візьмуть на себе роль лідера у підготовці кадрів, якщо вони просто не матимуть можливостей... підготувати стільки пілотів, скільки Україна хоче надіслати або планує надіслати, тоді ми будемо допомагати тренуватися в США», – сказала під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона зауважила, що загальну кількість пілотів, які потребуватимуть навчання, визначатиме Україна.

У серпні США надали дозвіл на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Провідну роль у навчанні грають Данія та Нідерланди.

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Напередодні після візитів у Нідерланди та Данію президент Володимир Зеленський заявив, що ці країни нададуть Україні щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16: 42 – Нідерланди, 19 – Данія.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що Нідерланди й Данія передадуть F-16 Києву, коли будуть виконані умови для поставки. Коли саме Україна отримає винищувачі та коли закінчиться навчання льотчиків, Рютте не уточнив. Він також зазначив, що Нідерланди мають 42 винищувачі F-16, але поки що остаточно не вирішено, чи всі їх передадуть Україні.

Водночас прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що перша група сучасних винищувачів F-16 з’явиться в Україні «ближче до Нового року».