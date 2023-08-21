Міноборони: заяви Нідерландів і Данії про передачу F-16 дають «розуміння процесу»

У Міністерстві оборони прокоментували зобов’язання Нідерландів і Дані щодо передачі Україні винищувачів F-16, передає Медійний майданчик Сил оборони 21 серпня із посиланням на заступника міністра Володимира Гаврилова.

«Для нас основне те, що це вже абсолютно зрозуміла ситуація. Ми вже чітко розуміємо, коли ми отримаємо літаки, ми розуміємо приблизні обсяги, кількість літаків», – заявив він.

Відтак, за словами Гаврилова, українська сторона отримала розуміння, як готувати пілотів, інженерно-технічний склад і інфраструктуру «під цю кількість і якість літаків».

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«Коли все зрозуміло, хто за що відповідає, то дуже легко імплементувати всю цю програму», – додав він.

Напередодні прем’єр-міністр Нідерландів повідомив, що Нідерланди й Данія зобов’язуються поставити Україні винищувачі F-16 «після виконання умов для такої передачі». За словами президента Володимира Зеленського, Україна на першому етапі отримає від партнерів 42 американських винищувачі F-16.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ці винищувачі зможуть забезпечити перевагу в повітрі на окупованих територіях, а глобальної проблеми з інфраструктурою для них в Україні немає.