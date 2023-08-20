В Офісі президента прокоментували результати останніх візитів Зеленського

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква вважає, що Данія і Нідерланди сьогодні зробили «проривне рішення» щодо надання сучасних винищувачів F-16 Україні.



«Безумовно, Данія і Нідерланди сьогодні зробили проривне рішення на рівні урядів. Сказано, не лише про кількість постачання F-16, не лише дано офіційний старт навчанням українських пілотів. В Швеції йдеться лише про тестування відповідних машин (винищувачі Gripen – ред.) нашими пілотами. В Данії і Нідерландах йдеться про початок навчання, від швидкості цього навчання залежить швидкість постачання», – розповів він в ефірі телемарафону.

Жовква зауважив, що в Нідерландах було чітко сказано, що 42 винищувачі F-16 будуть поставлені, коли успішно завершаться навчання.



«Данія пішла ще далі і говорила про ту кількість F-16, які будуть поставлені навіть до кінця цього року. Безумовно, ці три країни пройшли під знаком коаліції літаків, повітряного щита. Нам потрібні 2-3 типи літаків, які дуже швидко опанують наші пілоти. І будуть захищати українське небо, українських громадян уже найближчим часом», – додав заступник керівника Офісу президента.



За останні два дні президент України Володимир Зеленський відвідав три європейські країни – Швецію, Нідерланди та Данію. Під час цих візитів було оголошено низку важливих для України заяв, зокрема, про надання щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16.

Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі.