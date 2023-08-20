«Прекрасні результати багатомісячної роботи» – Єрмак про візит Зеленського до Нідерландів та Данії

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував результати сьогоднішніх візитів Володимира Зеленського до Нідерландів та Данії.

«Це був чудовий день. Прекрасні результати багатомісячної роботи.

Не завжди вона була публічною, і не все можна розповідати зараз. Це був справді багаторівневий процес з нашими партнерами, результатом якого стали F16 для України у значній кількості», – написав він у телеграмі.

За останні два дні президент України Володимир Зеленський відвідав три європейські країни – Швецію, Нідерланди та Данію. Під час цих візитів було оголошено низку важливих для України заяв, зокрема, про надання щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16. Про потребу у сучасних винищувачах Україна повідомляла західних партнерів практично від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Україна потребує F-16, щоб, серед іншого, подолати російську перевагу в повітрі.